PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du 3 août ATP Washington

Mon pronostic : Félix Auger Aliassime bat Andreas Seppi en deux sets (1.54) !

Après une brève apparition aux jeux olympiques de Tokyo (élimination au premier tour contre Max Purcell), Félix Auger-Aliassime doit se reconcentrer sur le circuit ATP et quoi de mieux que ce tournoi de Washington pour faire le plein de confiance. Andreas Seppi aura sûrement un petit avantage mental après sa victoire en 4 sets contre le Canadien à Roland Garros cette année, mais Félix est bien meilleur sur une surface rapide comme celle de Washington et n'aura pas de mal à se défaire de l'Italien. La victoire en deux sets de Félix Auger-Aliassime face à Andreas Seppi me paraît évidente (1.54).

