PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du 4 juin – Finale Dames Roland Garros

Notre pronostic : Swiatek bat Gauff et au moins 19 jeux (1.94)

C’est une très belle affiche qui nous attend pour cette finale dans le tableau féminin. Iga Swiatek et Coco Gauff se sont comportées comme des patronnes lors de leur demi-finale respective avec seulement trois jeux de perdus pour la Polonaise et quatre pour l’Américaine. C’est assez incroyable car elles sont toutes jeunes. Swiatek, du haut de ses 21 ans est la plus « expérimentée ». Elle sait comment gagner ici Porte d’Auteuil. En 2020, lors de la fameuse édition en octobre, elle n’avait pas perdu une seule manche de la quinzaine et avait écrasé Pegula pour le titre (6-4, 6-1). Coco Gauff jouera elle sa première finale en Grand Chelem et devra donc faire face à cette nouveauté. Toutefois, la joueuse d’à peine 18 ans a été très solide mentalement et ne laisse pas facilement avoir par la pression. Toujours est-il que Swiatek me paraît mieux armée et au-dessus de toutes les autres joueuses du circuit. Je miserais donc sur son succès avec au moins 19 jeux pour presque doubler la mise !

