PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 24 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : Match en trois sets sans donner le nom du vainqueur (2.15)

Entrée en lice de Gaël Monfils ce samedi aux Jeux Olympiques. Opposé à Ilya Ivashka, le Français n'est pas favori après une année très compliquée et il faut dire que son adversaire est en pleine bourre : une demi-finale à Munich, un huitième à Wimbledon et quart de finale à Eastbourne dernièrement. Ce ne serait pas une surprise si le Bélarus venait à s'imposer cette nuit mais nous savons tous que jouer les Jeux Olympiques n'est pas la même chose qu'un simple tournoi ATP. De ce côté-là, Gaël est beaucoup plus expérimenté ! Il aime les compétitions par équipe et pourrait surfer sur sa victoire en double avec Jérémy Chardy en fin de matinée pour bousculer Ivashka. Plutôt que de prendre un risque en pariant sur un vainqueur, nous vous proposons de sécuriser votre pari en jouant le match en trois sets pour doubler la mise (2.15). Bonne chance !

