PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 août - Tennis US Open

Notre pronostic : Andy Murray bat Grigor Dimitrov (1.98)

Sept ans après, Andy Murray et Grigor Dimitrov se retrouvent sur les courts. Leur dernière rencontre était en finale du Masters 1000 de Pékin et l'Ecossais l'avait emporté en deux sets, un mois après avoir déjà battu le Bulgare en trois manches à Flushing Meadows. Une autre époque. Mais Sir Andy Murray continue de nous faire rêver en prenant énormément de plaisir sur le court. Il s'en est sorti face à Corentin Moutet au premier tour sans laisser un set alors que dans le même temps, Dimitrov livrait un gigantesque combat contre Molcan en 4h40 de jeu et une cinquième manche dantesque. Je pense que l'on pourrait une nouvelle fois assister à un spectacle exceptionnel entre ces deux joueurs. Comme c'est un duel qui me semble très équilibré, je vous propose de miser sur la plus belle cote, à savoir celle de Murray (1.98) !

