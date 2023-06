PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 5 juin – Roland Garros

Notre pronostic : Ruud bat Jarry et moins de 39,5 jeux (2.50)

Jarry réalise une très bonne quinzaine qu’il a débutée en battant Dellien, un spécialiste de terre battue puis il a enchaîné avec un très beau succès en quatre manches contre Tommy Paul avant de battre Giron. Le Chilien, 35e mondial, a eu de la chance au tirage tout de même en prenant une des têtes de série les moins costauds sur ocre au 2e tour. Peu importe il mérite ce huitième de finale, lui qui a obtenu de très bons résultats sur cette surface avec une demi-finale à Rio, battu par Alcaraz en trois sets, un titre la semaine suivante chez lui à Santiago puis un autre juste avant Roland Garros à Genève, où il s’était d’ailleurs imposé contre Casper Ruud. Cependant, le Norvégien joue très bien Porte d’Auteuil avec une finale à défendre. Il a plus de repères sur ces courts que le Chilien et même s’il a lâché un set face à Zhang et Zeppieri, il a fait le boulot. Je vous propose donc la victoire du 4e mondial avec moins de 39,5 jeux. Cela pourrait même vous couvrir s’il concède une manche.

