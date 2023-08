PRONOS PARIS RMC Le pari tennis sûr du jour du 30 août - US Open

Notre pronostic : Mannarino bat Marozsan (1.35)

Le numéro 2 français a bien débuté son US Open avec une belle victoire face à Yosuke Watanaki. Adrian Mannarino réalise une très belle saison, notamment un très bel été avec seize victoires pour sept défaites depuis Roland-Garros. Quarts de finale à s-Hertogensbosch, au Queen's et à Cincinnati, finale à Majorque, titre à Newport, le Français est en très grande forme. Face à Marozsan, tombeur surprise de Richard Gasquet au premier tour, Mannarino pourra profiter de la fatigue de son adversaire, qui a joué cinq sets hier. De plus, sa technique et son excellente lecture du jeu seront de gros atouts pour venir à bout du Hongrois.

Les autres options :

Harris bat Pella (1.38)

Alcaraz bat Koepfer en 3 sets (1.25)

Eubanks bat Bonzi (1.45)

Paul bat Safiullin (1.34)

Mc. Donald bat Gojo (1.38)

Cote des six paris sûrs du jour : 6.24