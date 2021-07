PRONOS PARIS RMC Le pari volley du 26 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de la France face à la Tunisie et plus de 130,5 points dans la rencontre (1.76)

La France doit absolument se reprendre après sa défaite d'entrée contre les Etats-Unis. Les Bleus n'ont pas existé et se retrouvent dnc déjà dos au mur dans ce groupe B. Avec des adversaires comme la Russie ou encore le Brésil, il faudra aller chercher au minimum la 4e place pour passer au tour suivant. Il faut donc s'imposer face à la Tunisie. La cote de la France n'est pas proposée tant elle est favorite mais on peut aller chercher un beau pari en misant sur le nombre de points dans la rencontre. Sur les cinq rencontres disputées entre ces deux sélections, les Français se sont toujours imposés mais ont perdu au moins un set à chaque fois. C'est pourquoi je vous propose de parier sur plus de 130,5 points dans la rencontre pour une cote de 1.76 !

Pariez sur France - Tunisie ici !