PRONOS PARIS RMC Le pari volley du 3 août Jeux Olympiques - 1/4 de finale (H)

Notre pronostic : match en 5 sets sans donner le nom du vainqueur (3.15) !

Ils sont imprévisibles ! Les Bleus ont montré plusieurs visages durant cette phase de groupes des jeux olympiques... Je pense d'abord à la défaite contre l'Argentine (3-2) où l'équipe de France a sûrement livré sa pire prestation contre une équipe largement à sa portée, et puis il y a eu cette victoire référence contre la Russie (1-3), qui était jusque-là invaincue et qui terrassait tout le monde ! Pour résumer : de la suffisance contre les plus faibles, du génie contre les plus fort ! Et il en faudra du génie en quart de finale pour battre la Pologne, double championne du monde et grande favorite de la compétition. Les hommes de Guillaume Gille devront une nouvelle fois se transcender, comme face aux Russes mais aussi comme face au champion olympique en titre, le Brésil (défaite 3-2 lors du dernier match de poule). Une chose est certaine, ce sera un match très disputé ! C'est pourquoi je vous propose de sécuriser votre pari en misant sur un match en cinq sets sans donner de vainqueur (3.15) !

