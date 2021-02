Pronos paris RMC - Le pari foot d'Éric Di Meco du 18 février - Ligue Europa

Mon pronostic : Lille s'impose contre l'Ajax (2.65) !

Lille accueille ce soir l'Ajax Amsterdam en seizième de finale de la Ligue Europa avec le plein de confiance. Les hommes de Christophe Galtier sont sur une très bonne série de sept victoires et un match nul toutes compétitions confondues. Leaders de Ligue 1 avec un point d'avance sur le PSG à treize journées de la fin, les Lillois ont une chance en or de décrocher le titre de champion de France cette saison mais ce n'est pas une raison pour bâcler la campagne européenne. Lors de la phase de poules, les joueurs lillois m'ont impressioné en allant écraser le Milan AC, leader de Serie A, sur son terrain (0-3). De son côté, l'Ajax a fini troisième de son groupe en Ligue des champions et a logiquement l'ambition de remporter cette coupe. Les hommes d'Erik ten Hag devront cependant faire sans leur gardien André Onana suspendu et leur buteur Sébastien Haller, non inscrit sur la liste de la C3, victime d'une incroyable erreur administrative du club. Je suis donc confiant et c'est pour cela que je vous conseille de parier sur la victoire de Lille contre l'Ajax Amsterdam à domicile (2.65) !

