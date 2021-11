PRONOS PARIS RMC Le paris football de Rolland Courbis du 6 novembre Ligue 1

Mon pronostic : Paris s'impose à Bordeaux, plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé buteur (2.30)

Le PSG est une équipe aussi agaçante qu'efficace. Les Parisiens sont en difficulté quasiment à chacune de leurs sorties cette saison mais n'ont perdu que deux fois en dix-sept rencontres toutes compétitions confondues et peuvent compter sur un Kylian Mbappé qui, bien que parfois maladroit, porte son équipe offensivement. Les hommes de Mauricio Pocchetino font aussi et surtout preuve de caractère et parviennent souvent à remporter leurs duels à l'usure. En face, si les Girondins n'ont perdu qu'un seul de leur sept derniers matches, ils restent une équipe très moyenne de notre championnat. Ils sont capables de marquer mais je ne les vois pas prendre un point contre le leader. C'est pourquoi je vous propose de miser sur la victoire parisienne, avec plus de 2,5 buts dans la rencontre et un but de Mbappé (2.30).

