PRONOS PARIS RMC Le paris sûr du 14 avril – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Schalke ne perd pas contre le Hertha Berlin (1.31)

C’est un des matches les plus importants à suivre en cette fin de saison en Bundesliga. Les deux derniers du championnat s’affrontent en ouverture de la 28e journée. Schalke 04, dernier, reste sur deux défaites de suite et se trouve à deux longueurs du barragiste et cinq du premier non-relégable. Le Hertha Berlin n’est qu’à une unité devant et n’a pas gagné un seul de ses cinq dernières rencontres. Les Berlinois avaient remporté le premier duel en octobre (2-1). Tout s’était joué dans les ultimes minutes de la partie et je pense que cela devrait être une nouvelle fois très serré. Cependant pense que cela pourrait d’avantage tourner en faveur de Schalke qui reçoit et qui ne doit absolument pas perdre. Je vous propose donc le 1N pour une cote de 1.31 !

Les autres options :

Le Standard de Liège ne perd pas contre Charleroi (1.24)

Le Rayo Vallecano ne perd pas contre Osasuna (1.20)

La Lazio ne perd pas à La Spezia et au moins un but (1.24)

Famalicao ne perd pas contre le Vitoria Guimaraes (1.25)

Galatasaray bat Konyaspor (1.23)

Antalyaspor ne perd pas contre Alanyaspor (1.23)

Cote totale des sept paris sûrs : 4.57