PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Clermont et Lacazette buteur (2.20)

Pour moi il n’y aura pas de suspens pour cette rencontre. A domicile, l’OL est quasi invincible cette saison avec seulement une défaite contre le PSG. Difficile donc de ne pas faire confiance aux Lyonnais qui sont très bien revenus aux affaires en s’imposant quatre buts à deux à Brest. Le contenu a été bon pour les hommes de Laurent Blanc qui semblent avoir bien travaillé pendant la trêve. Les Clermontois se sont inclinés face à Lille (2-0) pour porter leur série de match de sans victoire à six. Je miserais donc sur le succès de Lyon à 17h et pour faire gonfler la cote, je vous propose le but d’Alexandre Lacazette qui a marqué sur pénalty cette semaine son 10e but de la saison. Un pari qui passe à 2.20 !

Pariez sur Lyon – Clermont ici !