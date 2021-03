PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 13 mars

Notre pronostic : but de Milik (OM) face à Brest (2.70)

S’il y a bien un joueur qui doit porter ce « nouveau » Marseille c’est Arkadiusz Milik. Sampaoli compte beaucoup sur son attaquant de classe mondiale. Très en vue à Naples pendant plusieurs saisons, le Polonais a déjà marqué trois fois en six rencontres pour son nouveau club. S’il y a un pénalty en faveur de l’OM c’est lui qui se chargera de le frapper ce qui augmente ses chances de planter. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur Milik pour scorer dans la rencontre entre Marseille et Brest. Avec son physique impressionnant, son charisme naturel et son sang-froid devant les cages, il a toutes les cartes en main pour porter cet OM. Un beau pari coté à 2.70 !

Les autres options :

