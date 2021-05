PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 15 mai

Notre pronostic : doublé de Lewandowski (Bayern) contre Fribourg (2.40)

Déja assuré du titre en Bundesliga, le Bayern Munich n’a plus rien à jouer sauf que Robert Lewandowski pourrait être récompensé de sa saison exceptionnelle en allant chercher un record mythique. Avec 39 buts en 27 matches joués depuis le début du championnat, le Polonais n’est plus qu’à une unité du record sur une saison établit par Gerd Muller en 1971-72. Evidemment Lewandowski le sait comme tous ses coéquipiers qui ne manqueront pas de lui donner l’occasion d’aller chercher cette barre symbolique. Avec une rencontre à priori facile à Fribourg, le Bayern va avoir des occasions et je pense que le numéro 9 bavarois va s’illustrer avec un doublé pour une cote intéressante de 2.40 et passer devant le « Bombardier ».

Les autres options :

But de Bamford (Leeds) à Burnley (2.40)

But de Lucas Alario (Bayer Leverkusen) face à l’Union Berlin (2.30)

But d’Andre Silva (Francfort) contre Schalke (1.47)

But de Luis Muriel (Atalanta) contre le Genoa (1.62)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 31.55