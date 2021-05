PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 16 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : but de Yilmaz (Lille) face à Saint-Etienne (2.05)

Le Turc est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. A 35 ans, pour sa première saison à Lille, Yilmaz aura déjà marqué tout un club. Avec 15 buts en 26 journées de championnat jouées, l’ancien attaquant du Besiktas, a porté le LOSC tout en haut du classement jusqu’à aujourd’hui. Sur ses trois derniers matches, il a inscrit cinq buts dont deux doublés très importants contre Lyon (2-3) et face à Lens (3-0) pour des victoires plus que nécessaires dans la course au titre. Je le vois s’illustrer une nouvelle fois ce soir face à une équipe de Saint-Etienne qui est assurée de rester en Ligue 1. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.05) !

Les autres options :

But de Ben Yedder (Monaco) face à Rennes (2.20)

But de Delort (Montpellier) face à Brest (2.40)

But de Depay (Lyon) à Nîmes (1.72)

But de Mbappé (PSG) face à Reims (1.52)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 28.34