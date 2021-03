PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 18 mars Ligue Europa

Notre pronostic : but de Harry Kane sur la pelouse du Dinamo Zagreb (2.15)

8 buts en 7 matches : les statistiques de Harry Kane en Ligue Europa sont énormes ! L'attaquant anglais a, en plus, marqué seize fois en Premier League. Heureusement qu'il est là pour porter l'attaque des Spurs. Muet lors de la défaite sur la pelouse des Gunners dimanche, il restait tout de même sur deux doublés consécutifs dont un face au Dinamo Zagreb justement au match aller (2-0). Evidemment il faudra surveiller les compositions d'équipe pour être sûr de voir Kane sur la pelouse mais en l'absence de Son, il serait étonnant qu'il ne soit pas aligné. Il est d'ailleurs le favori pour marquer ce soir et améliorer son total de buts. La cote est belle en plus et pourrait vous permettre de plus que doubler votre mise !

