PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 29 mai Ligue des Champions - Finale

Mon pronostic : Mahrez (Man. City) marque face à Chelsea (3.60)

L’Algérien réalise une très bonne saison. Que ce soit en Premier League avec neuf buts inscrits en vingt-sept journées disputées ou en Ligue des Champions avec quatre réalisations en onze rencontres jouées. Tous ces buts ont été inscrits lors des trois derniers matches de la compétitions (trois contre le PSG et un lors du match retour à Dortmund). Mahrez est le grand artisan de la qualification en finale de son club, la première de son histoire. C’est pourquoi je le vois s’illustrer une nouvelle fois ce soir en finale. C’est un gros coup à tenter car non seulement je ne suis pas sûr que l’on verra beaucoup de buts mais aussi car les Citizen sont nombreux à pouvoir marquer. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.60) !

