PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 30 mars Coupe du Monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic : Haaland (Norvège) marque contre le Monténégro (1.98)

Muet lors de la défaite face à la Turquie (0-3) et lors de la victoire contre Gibraltar (3-0), l’attaquant du Borussia Dortmund a soif de planter pour sa sélection comme il l’a fait le 11 octobre dernier face à la Roumanie où il avait inscrit un triplé retentissant. Évidemment on ne s’inquiète absolument pas pour le jeune prodige qui fait déjà partie des meilleurs attaquants du monde. Aujourd’hui contre le Monténégro il y a de la place pour marquer et amener, pourquoi pas, son équipe à la victoire. Ce sera compliqué mais il est le buteur favori des bookmakers pour cette rencontre. Le Monténégro a certes deux succès dans ce groupe G mais c’était contre la Lettonie et face à Gibraltar. Deux matches dans lesquels les Monténégrins ont encaissé un but. Cette réalisation de Haaland est dont tout à fait plausible et c’est un coup à tenter pour presque doubler votre mise !

