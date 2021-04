PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 5 avril

Notre pronostic : but d’Antoine Griezmann face à Valladolid (2.25)

Très critiqué depuis son arrivée au Barça, Antoine n’a pourtant pas des statistiques si catastrophiques cette saison. Il a joué 40 rencontres pour 14 buts et 11 passes décisives. Evidemment on attend beaucoup mieux de lui et c’est ce qu’il est en train de faire depuis cinq matches que ce soit en sélection ou en club. En effet, durant ces rencontres il a trouvé le chemin des filets quatre fois. De quoi lui redonner la confiance dont il manquait. Face à Valladolid, le Barça devrait s’amuser et marquer pas mal de buts si tout se passe bien. Messi est évidemment le grand favori pour planter mais la cote de Grizou est très intéressante pour vous permettre de plus que doubler votre mise et c’est pourquoi je vous conseille de foncer dessus !

