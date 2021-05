PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 8 mai

Notre pronostic : but de Sadio Mané (Liverpool) face à Southampton (2.50)

A l’image de son club, la saison de Mané est très compliquée. Avec seulement huit buts en championnat, le Sénégalais est loin des standards auxquels il nous avait habitué. Les saisons précédentes il avait inscrit dix-huit et vingt-deux buts. Avec deux nuls de suite en championnat, les Reds doivent absolument gagner pour espérer atteindre le top 4 et une place en Ligue des Champions. Pour le moment ils sont 7e et qualifiés en en Europa Conference League. Ce n’est absolument pas digne du rang de Liverpool. Ce soir ils devraient avoir un match facile face à Southampton et auront de nombreuses possibilités de marquer. C’est pourquoi je pense que ce serait un bon coup de parier sur un pion de Mané pour une belle cote de 2.50 !

