PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 9 mai

Notre pronostic : Karim Benzema (Real Madrid) marque face au FC Séville (1.98)

Après le match entre Barcelone et l’Atletico Madrid hier, un autre se joue pour le titre entre le Real Madrid et le FC Séville. Les Sévillans doivent absolument l’emporter pour continuer à croire en leurs chances. Battus la semaine dernière face à Bilbao, ils devront réagir. Le Real, lui, fera sans sa défense centrale titulaire. Varane et Ramos seront absents et devraient être remplacés par MIlitao et Nacho. Il faudra réagir après l’élimination en Ligue des Champions par Chelsea cette semaine. Un homme est capable de tout faire pour son équipe : Karim Benzema. Buteur à l’aller face aux Blues, le Français réalise la meilleure saison de sa carrière avec 21 buts inscrits en Liga. Il devrait être l’homme clé de cette fin de saison et c’est pourquoi je vous conseille de parier sur lui pour ce choc pour presque doubler la mise (1.98)

Les autres options :

But de C. Ronaldo (Juventus) face au Milan AC (1.76)

But de Neymar (PSG) à Rennes (2.15)

But de Dzeko (AS Rome) face à Crotone (1.94)

But de Cavani (Man. United) contre Aston Villa (2.25)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 32.70