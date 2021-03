PRONOS PARIS RMC Les buteurs du 9 mars Ligue des Champions

Notre pronostic : Haaland marque face au FC Séville (1.82)

Comment ne pas penser au but d’Haaland ? A seulement 19 ans, le Norvégien s’est déjà imposé comme un des tous meilleurs attaquants de la planète. Avec 19 buts en autant de matches en championnat il est impressionnant. Son doublé en neuf minutes contre le Bayern Munich ce week-end en est la preuve. En Ligue des Champions les chiffres sont encore plus incroyables : 8 réalisations en seulement cinq rencontres. Et si l’on regarde l’ensemble de sa courte carrière c’est 18 buts en 13 matches. Le joueur de Dortmund est un spécialiste de la LDC. Rien ne semble pouvoir l’arrêter surtout avec son physique impressionnant : 1m94 pour 87 kilos. C’est un monstre doté d’une vitesse impressionnante. Il est agile et très adroit devant les cages. Cela serait une surprise s’il ne marque pas ce soir contre le FC Séville qui va devoir se découvrir pour remonter son handicap du match aller.

Les autres options :

Y. En-Nesyri (Séville) marque contre Dortmund (2.15)

C. Ronaldo (Juventus) marque face au FC Porto (1.70)

Cote totale pour les trois buteurs : 6.65

