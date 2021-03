PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 14 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Jamie Vardy marque contre Sheffield United (1.96).

Voici un autre très bon moyen de faire grimper vos gains ce dimanche! Je vous propose une nouvelle fois de vous intéresser aux buteurs. A commencer par cette rencontre en Angleterre entre Leicester et Sheffield United avec un homme qui aura à cœur de se relancer. Il s’agit de Jamie Vardy! Il n’a en effet plus inscrit le moindre but depuis le 13 février dernier, c’était contre Liverpool (3-1). Mais depuis le début de la saison il a quand même déjà marqué 12 buts. Il pourra profiter des errances de la défense de Sheffield qui vient d’encaisser deux buts contre Southampton (2-0)… C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Jamie Vardy contre Sheffield United!

Les autres options :

Kylian Mbappé marque contre Nantes (1.72)

Cristiano Ronaldo marque à Cagliari (1.70)

Romelu Lukaku marque au Torino (1.86)

Zlatan Ibrahimovic marque contre Naples (2.35)

Cote totale pour les cinq buteurs ici : 25.05

