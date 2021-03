PRONOS PARIS RMC Les buteurs du jour du 15 mars Liga – Espagne

Notre pronostic: Lionel Messi marque contre Huesca (1.69).

Pour cette rubrique je vous propose de vous concentrer sur la rencontre la plus déséquilibrée de la journée entre le FC Barcelone et Huesca. Surtout que le club catalan risque de ne faire qu’une bouchée de son adversaire. Il a quand même montré de jolies choses face au Paris Saint-Germain (1-1) avec un but de Lionel Messi. L’international argentin en est à 19 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. Il pourrait bien mener son équipe vers un nouveau succès. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un but de Lionel Messi ce lundi face à Huesca!

Les autres options :

Mohamed Salah marque contre Wolverhampton (2.00)

Cote totale pour les deux buteurs ici: 3.38

