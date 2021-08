PRONOS PARIS RMC Les paris du 28 août sur Marseille - St Etienne - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat St Etienne (1.75)

Comment Marseille pourra-t-il gérer les événements du week-end dernier à Nice ? Le club phocéen sera-t-il plombé par le scénario de l'Allianz Riviera ou plutôt galvanisé ? J'opterai pour la seconde hypothèse, surtout que les hommes de Sampaoli voudront impérativement signer leur première victoire au Vélodrome après le nul (2-2) concédé contre Bordeaux alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps. Dimitri Payet, meilleur buteur marseillais avec trois réalisations, sera à coup sûr motivé avant une éventuelle suspension. Par ailleurs, les Verts réussissent rarement dans les Bouches du Rhône (7 défaites lors de leurs 10 dernières visites) et n'ont pas encore remporté un match cette saison: trois nuls, à Lens et contre Lorient ainsi qu'à Lille sans impressionner les observateurs. L'effectif olympien paraît nettement supérieur à celui des Stéphanois. A l'OM de le prouver sur le terrain devant plus de 50000 supporters entièrement acquis à sa cause.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Marseille - St Etienne:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.72)

Pari de folie: Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.35)

Buteur: Payet marque (2.75)

MyMatch: Marseille gagne, les deux équipes marquent et Payet buteur (5.70)

