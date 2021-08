PRONOS PARIS RMC Les paris du 28 août sur Nice - Bordeaux - Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat Bordeaux (1.65)

Nice était bien parti contre Marseille en menant 1-0 à l'entame du dernier quart d'heure dimanche dernier. Une nouvelle fois, la défense des Aiglons avait tenu le choc face aux attaquants marseillais après avoir concédé un 0-0 contre Reims et surtout réussi à s'imposer 4-0 à Lille, le champion de France en titre. Si Benitez garde encore sa cage inviolée et que Dolberg et/ou Gouiri se montrent efficaces, Nice a de bonnes chances de battre les Girondins, toujours à la recherche d'un premier succès en championnat. Enfin, Bordeaux a perdu quatre fois lors de ses six derniers déplacements sur la Côte d'Azur. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance à l'OGCN (1.65) et pourquoi pas sans prendre de but. Le score exact multi-choix coté à 2.80 me semble un pari judicieux. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Nice - Bordeaux:

Pari sûr: Dolberg ou Gouiri marque (1.47)

Pari de folie: Nice gagne 1-0/2-0/3-0 (2.80)

Buteur: Dolberg marque (2.20)

MyMatch: Nice gagne, Dolberg et Gouiri buteurs (5.30)

