PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 19 mars Jupiler League - Belgique

Quand le 3e du championnat de Belgique accueille le 12e et que sa victoire à domicile peut permettre de doubler la mise, il ne faut pas hésiter trop longtemps. Genk peut encore terminer dauphin du futur champion, le FC Bruges, et doit pour cela commencer par battre le Standard qui est en train de rater sa saison. Les Liégeois restent d’ailleurs sur trois défaites consécutives, à Waregem, contre Anderlecht et à Mouscron, mais aussi sur trois revers en déplacement. En revanche, la Racing s’est bien repris avec deux victoires à Charleroi et face au Cercle de Bruges après trois défaites de suite qui lui avaient faire perdre sa deuxième place au profit d’Antwerp. Pour récupérer son bien, Genk doit battre le Standard. Cela ne surprendrait personne surtout que les partenaires de Paul Onuachu, meilleur buteur de Jupiler League avec 25 réalisations, viennent aussi de se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique en s’imposant 2-1 sur la pelouse d’Anderlecht. Finale qu’ils joueront contre… le Standard le 24 avril prochain. Tous les voyants sont donc au vert pour Genk !

Fiabilité : 60 %

