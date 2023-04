PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur la finale de la Coupe de France

Mon pronostic : Toulouse ne perd pas et les deux équipes marquent (2.15)

Comment voulez-vous que je puisse voir Nantes remporter cette finale alors que les Canaris, qui n’ont pas gagné une rencontre de Ligue 1 depuis dix journées, doivent jouer leur avenir mercredi à Brest et le week-end prochain face à Strasbourg ? Je suis convaincu que la priorité de Nantes est bien évidemment sa survie en Ligue 1. Pour moi, Toulouse, avec ses qualités et en toute décontraction, va soulever un trophée pour la première fois depuis 1957. Je ne vois pas comment les Nantais ne pourraient pas avoir la tête au maintien ce soir. Et comme ils doivent jouer trois « finales » en une semaine, je pense qu’ils perdront la moins importante, celle de ce soir. Je vous propose donc de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour doubler la mise. Si vous êtes plus gourmands, voici mon MyMatch : score exact multichoix 1-1, 1-2 ou 1-3 + Dallinga ou Aboukhlal buteur (4.90)

