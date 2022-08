PRONOS PARIS RMC Les Paris de la Dream Team sur l’US Open – WTA

Qui remportera l’édition 2022 de l’US Open ?

Qu’il est difficile de pronostiquer qui sera la gagnante de cet US Open. Entre une tenante du titre qui réalise une saison plus que moyenne, une numéro 1 mondiale pas dans sa meilleure forme, une homogénéité encore plus forte, la liste des prétendantes est grande !

La principale favorite reste celle qui domine le circuit depuis le début de saison : Iga Swiatek (cotée à 4.50). La Polonaise est, cependant, en crise de résultats. Depuis son titre à Roland Garros, elle n’a plus enchaîné trois victoires consécutives avec un troisième tour à Wimbledon, un quart chez elle à Varsovie puis deux revers en huitième de finale à Toronto et à Cincinnati battue par Haddad Maia et Keys. Difficile donc de savoir où en est Swiatek qui reste sur un huitième la saison dernière à l’US Open.

Une autre joueuse se détache au niveau des cotes en la personne de Simona Halep (8.50). La Roumaine a pour meilleur résultat à Flushing Meadows une demi-finale en 2015. Vainqueure de deux titre du Grand Chelem dans sa carrière (Roland Garros 2018 et Wimbledon 2019), la 7e à la WTA a remporté le tournoi de Toronto avant de passer un tour à Cincinnati pour se retirer avant son match contre Kudermetova à cause d’une blessure à la cuisse. Inquiétant.

Le tableau est donc très ouvert et l’on peut tenter de belles cotes avec pourquoi pas le succès final de Cori Gauff (15.00). La toute jeune américaine rêve de briller sur ses terres mais attention elle s’est tordue la cheville lors de son entrée en lice à Cincinnati. Elle s’est tout de même montrée rassurante par la suite.

Et si une Française succédait à Marion Bartoli dernière tricolore à s’être imposée dans un Grand Chelem ? On attend ça depuis Wimbledon 2013 et à l’US Open cela n’est tout simplement jamais arrivé. Caroline Garcia est évidemment la plus belle chance (17.00). La Lyonnaise est la joueuse la plus en forme du circuit avec un premier WTA 1000 décrochée à Cincinnati alors qu’elle sortait des qualifications. On peut donc légitimement y croire et cela est un joli coup à tenter !

Si vous croyez en la tenante du titre, Emma Raducanu, sa cote est énorme (20.00). La Britannique n'a cependant aucun résultat probant en 2022 avec même un bilan négatif de treize victoires pour quinze défaites.

Pariez sur l’US Open ici !