PRONOS PARIS RMC Les paris de la Dream Team sur Wimbledon – ATP

Qui remportera l'édition 2022 de Wimbledon ?

Wimbledon débute lundi ! Dans un contexte particulier, le tournoi n'apportant aucun points aux joueurs cette année suite à l'exclusion des tennismen russes et biélorusses, le tableau est très ouvert et plusieurs joueurs peuvent croire en la victoire finale.

Novak Djokovic (coté à 1.80) fait évidemment figure de grand favori. Le Serbe a déjà remporté le tournoi à six reprises, dont les trois dernières éditions. Revanchard après sa non participation à l'Open d'Australie et sa contre-performance à Roland Garros, il faudra compter sur sa motivation pour remporter le vingt-et-unième Grand Chelem de sa carrière.

Il devra tout de même faire face à plusieurs outsiders qui peuvent largement croire en leurs chances. A commencer par Rafael Nadal (8.00), déjà vainqueur à Melbourne et à Paris cette année. S'il n'a plus atteint la finale de Wimbledon depuis 2011, l'Espagnol vit une seconde jeunesse et a toujours pour objectif le Grand Chelem calendaire. Mais le véritable danger de cette compétition est Matteo Berrettini (6.50), qui est actuellement le meilleur joueur du circuit sur gazon. Finaliste en 2021, il a gagné tous ses duels sur cette surface cette année, remportant ainsi les tournois de Stuttgart et du Queen's. Depuis 2019, l'Italien a remporté trente-et-un de ses trente-quatre matches sur herbe.

D'autres joueurs encore peuvent réaliser un beau parcours, à l'image d'Hubert Hurkacz (15). Demi-finaliste l'an passé, le Polonais vient de remporter le tournoi de Halle et a toutes les capacités pour atteindre de nouveau le dernier carré. Felix Auger-Aliassime (16) sera également un gros morceau. En pleine progression, le Canadien ne cesse de gagner en constance et pourrait bien réaliser l'exploit. De même pour Nick Kyrgios (26), qui nous prouve une nouvelle fois qu'il aime jouer sur gazon. S'il a dû déclarer forfait à Majorque pour des douleurs abdominales, il sera bien de la partie à Wimbledon et fera assurément le show.

Carlos Alcaraz (12.50), lui, sera à l'épreuve de l'herbe. Auteur d'une année exceptionnelle, le prodige Espagnol doit prouver qu'il est aussi constant et puissant sur cette surface. Il faudra enfin compter sur le doyen Marin Cilic (27). Le Croate s'est offert une cure de jouvence cette année et retrouve une surface qu'il apprécie. Après sa demi-finale à Roland Garros, il pourrait bien réiterer un tel parcours.

Les pronostics de la Dream Team :

Eric Salliot : Rafael Nadal (8.00)

Christophe Paillet et Yohan Bredow : Matteo Berrettini (6.50)

Stephen Brun : Félix Auger-Aliassime (16)

Denis Charvet : Novak Djokovic (1.80)