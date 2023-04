PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur la finale de la Coupe de France

Mon pronostic : Nantes bat Toulouse (2.80)

Quoi de mieux que de remporter la Coupe de France avant de disputer le sprint final afin d’assurer son maintien en Ligue 1 ? Je suis persuadé que les Nantais feront fi de leurs difficultés en championnat et se focaliseront à 200 % sur cette finale pour réussir le doublé après la victoire de la saison dernière. Et comme l’euphorie appelle les succès, ils pourront ensuite se consacrer aux matches à Brest mercredi et contre Strasbourg le week-end prochain. Les Canaris savent gérer les matches de Coupe comme ils l’ont prouvé en ¼ et en ½ finale contre Lens et Lyon. N’oubliez pas qu’ils seront soutenus par 50000 supporters au Stade de France. Pour toutes ces raisons-là, ils vont remporter la Coupe !

