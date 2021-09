PRONOS PARIS RMC Les paris du 1 octobre sur Lens - Reims - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Reims (1.88)

Dauphin du Paris-SG en Ligue 1, le Racing réussit un excellent début de saison même s'il n'a gagné qu'une seule fois sur quatre à Bollaert, lors du derby du Nord face à Lille (1-0). Les "Sang et Or" vont bien finir par se montrer réguliers à domicile, surtout après avoir frappé fort en gagnant 3-2 à Marseille le week-end dernier. Même si les Rémois n'ont perdu qu'un match en déplacement (à Lille), je les vois souffrir à Lens qui ne voudra surtout pas gâcher ce succès au Vélodrome en se prenant une nouvelle fois les pieds dans le tapis sur sa pelouse après sa défaite face à Strasbourg (0-1). Et les Lensois seront forcément motivés à l'idée de conserver cette place de deuxième inespérée en début de saison. Avec les Sotoca, Kalimuendo, Ganago, Kakuta et autre Fofana, les "Sang et Or" ont les armes pour venir à bout des Champenois, pourtant très coriaces.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

