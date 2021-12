PRONOS PARIS RMC Les paris du 10 décembre sur Nantes – Lens – Ligue 1

Notre pronostic: Nantes ne perd pas contre Lens et les deux équipes marquent (2.25)

Vingt ans que Lens n’a plus gagné à la Beaujoire en championnat ! Les « Sang et Or » restent par ailleurs sur trois défaites et un nul lors de leurs quatre derniers déplacements (défaites à Montpellier, Lyon et Brest pour un nul à Clermont). Dans ces conditions, envisager une victoire du Racing à Nantes me paraît présomptueux. Les Canaris, bien qu’irréguliers, ont cependant remporté un match sur deux cette saison à domicile et n’avaient plus perdu devant leur public depuis trois mois avant de chuter face à Marseille. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise, sachant que le nul entre ces deux équipes me semble le plus probable.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nantes – Lens:

Pari sûr : 1N (1.47)

Pari de folie : match nul (3.45)

Buteur : Blas marque (3.45)

MyMatch : 1N et Blas ou Kolo-Muani marque (2.40)

