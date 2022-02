PRONOS PARIS RMC Les paris du 10 février sur Nantes - Bastia – Coupe de France ¼ de finale

Notre pronostic: Nantes bat Bastia et Blas ou Kolo Muani marque (1.86)

Après avoir éliminé Sochaux à Bonal aux tirs au but, puis Vitré et Brest à la Beaujoire (2-0), Nantes (10e de Ligue 1) part logiquement favori devant son public contre Bastia (17e de Ligue 2). Depuis leur défaite à domicile face à l’OM le 1e décembre, les Canaris présentent un bon bilan sur leur pelouse avec quatre victoires et un nul (0-0 contre Monaco) en cinq rencontres, toute compétition confondue. Par ailleurs, les Jaunes n'ont pas encore encaisser de but en Coupe de France. De son côté, Bastia voyage mal en championnat (8 revers, 1 nul et 2 succès). La mission des Corses s’annonce donc compliquée en Loire-Atlantique. Comme Blas (7) et Kolo Muani (8) sont les deux meilleurs buteurs du FCN cette saison en Ligue 1, je vous propose de faire confiance à l’un ou à l’autre pour qualifier Nantes pour les ½ finales de la Coupe de France. N’oubliez pas que Blas a inscrit trois buts en trois matches dans cette compétition !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Nantes - Bastia:

Pari sûr : Nantes bat Bastia (1.55)

Pari de folie : Nantes bat Bastia et Kolo Muani marque (2.85)

Buteur : Blas (2.55)

MyMatch : Nantes bat Bastia, Blas et Kolo Muani marquent (6.00)

