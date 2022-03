PRONOS PARIS RMC Les paris du 10 mars sur Braga - Monaco – Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco ne perd pas à Braga et les deux équipes marquent (2.30)

Invaincus à l’extérieur depuis le début de leur campagne européenne, les Monégasques se déplacent ce soir à Braga avec l’intention de prendre une option sur la qualification pour les ¼ de finale de la Ligue Europa. Après la victoire à Eindhoven 2-1 et les nuls 1-1 à Graz et à San Sebastian, l’ASM a les armes pour éviter la défaite au Portugal. Les hommes de Philippe Clément ont bien préparé ce match de Coupe d’Europe en s’imposant dimanche soir à Marseille (1-0). Je les sens tout à fait capables de tenir au mieux défensivement et de placer quelques contres efficaces grâce au trio Diop-Volland-Ben Yedder. En phase de poule, Braga a toujours encaissé au moins un but à domicile: 4-2 contre les Bulgares de Razgrad, 3-1 face aux Danois de Midtjylland, et 1-1 contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Monaco espère faire aussi bien que les Serbes pour envisager le retour à Louis II avec sérénité. Je vous propose donc de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise. Mais le nul à 3.25 me paraît aussi intéressant.

Fiabilité : 50 %

