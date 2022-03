PRONOS PARIS RMC Les paris du 10 mars sur Leicester - Rennes – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Leicester bat Rennes pas un but d’écart (3.75)

Rennes aurait pu espérer un meilleur tirage pour les 1/8 de finale de la Ligue Europa Conférence. Même si Leicester n’est que 12e du championnat d’Angleterre, les Foxes restent une équipe de Premier League capable de battre le 4e de Ligue 1. En effet, les Bretons, avant de gagner 4-2 à Montpellier le week-end dernier, restaient sur quatre revers consécutifs, à chaque fois par un but d’écart, à Monaco, Lens, Clermont-Ferrand et Paris. Même si le Stade Rennais s’est imposé à Mura et à Arnhem en phase de poule, on n’a pas pu juger son véritable niveau face à un adversaire anglais car le match à Tottenham a été annulé (victoire 3-0 sur tapis vert) à cause d’une grand nombre de cas de Covid chez les Spurs. Une défaite des « Rouge et Noir » par un but d’écart vous permettrait de presque quadrupler votre mise et n’hypothèquerait pas les chances des Bretons avant le retour au Roazhon Park.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Leicester – Rennes:

Pari sûr : 1N (1.32)

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (1.92)

Buteur : Vardy (2.15)

MyMatch : Leicester ne perd pas, les deux équipes marquent et Vardy ou Laborde buteur (3.45)

Les autres paris de folie :

Nul entre Braga et Monaco (3.25)

Nul entre l’Atalanta et Leverkusen (3.70)

Bodo/Glimt bat AZ Alkmaar et les deux équipes marquent (4.30)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 193.90

