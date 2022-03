PRONOS PARIS RMC Les paris du 10 mars sur Marseille - Bâle – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Marseille bat Bâle (1.57)

Premier de son groupe en Ligue Europa Conférence devant Qarabag, Almaty et Nicosie, le FC Bâle s’attend à une opposition bien supérieure au Vélodrome. Décevante en Ligue Europa, l’OM a fait de cette petite Coupe d’Europe une priorité et a été plus efficace que les Suisses contre les Azerbaïdjanais en 1/16 de finale. Avec un Milik redoutable sur la scène européenne, les Marseillais devraient pouvoir renouer avec la victoire à domicile contre le FCB qui vient de s’incliner à Zürich (4-2) et à Berne face aux Young Boys (3-1), les deux chocs de Super League suisse. Visiblement, les Helvètes connaissent en ce moment des difficultés au niveau défensif mais sont toujours dangereux en attaque. Si vous n’êtes pas totalement convaincus par le succès marseillais, le 1N avec des buts de chaque côté peut être une alternative séduisante (1.96). A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

