PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 juillet sur Italie-Angleterre Euro 2020 - Finale

Mon pronostic: l’Angleterre ne perd pas contre l’Italie, les deux équipes marquent (2.60).

Affiche de rêve ce dimanche en finale de l’Euro avec l’Italie qui affronte l’Angleterre. Deux sélections qui reviennent de très très loin. A commencer par la Squadra Azzurra qui a réussi à se qualifier après un succès aux tirs au but contre l’Espagne (1-1 TAB 4-2). Elle peut vraiment remercier le nouveau portier du Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma. Cette équipe arrive aussi toujours à se montrer dangereuse dans le secteur offensif grâce à Chiesa, Immobile ou encore Insigne. Mais les Three Lions partent avec un sacré avantage! Celui de disputer cette ultime rencontre devant son public à Wembley. C’est d’ailleurs sans doute ce qui a permis à ce groupe de se transcender lors du dernier match pour finalement l’emporter face au Danemark (2-1). Je suis convaincu qu’Harry Kane est capable d’être une nouvelle fois décisif. C’est pourquoi je vois l’Angleterre ne pas perdre contre l’Italie et les deux équipes marquer!

Les autres pronostics sur Italie-Angleterre :

Pari sûr : Plus de 1.5 buts (1.50).

Pari de folie : l’Angleterre gagne aux tirs au but (9.00).

Buteur du jour : Harry Kane buteur (2.75).

MyMatch : l’Angleterre ne perd pas, les deux équipes marquent et Kane buteur (4.60).

