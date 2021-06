PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 juin sur Turquie-Italie - Euro 2020

Notre pronostic: l'Italie bat la Turquie sans encaisser de but (1.94)

Match d'ouverture de l'Euro 2020 ce soir au stade olympique de Rome !

L'Italie part logiquement favorite à domicile face à la Turquie. Les Azzurri n'ont en effet jamais perdu contre les Turcs dans leur histoire (8 succès et 3 nuls) et sont invaincus cette saison (10 victoires et 3 nuls, 34 buts marqués et seulement 2 encaissés). Même si les partenaires des champions de France Lillois Yilmaz, Yazici et Celik sont des spécialistes du partage de points (5 victoires, 7 nuls et seulement 2 défaites contre la Hongrie), ils risquent de souffrir face à la solidité défensive des Italiens. Eh oui, cela peut paraître fou, mais les hommes de Roberto Mancini n'ont encaissé aucun but lors de leurs dix succès et dans 50 % des cas le score était de 2-0 en faveur de la Squadra Azzurra. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur l'Italie sans prendre de but pour tenter de doubler votre mise. Et comme pour chaque match de la compétition, nous vous proposerons un pari sûr, un pari de folie, un buteur du jour et un MYMATCH, en plus du pari du jour. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Turquie - Italie:

Pari sûr: l'Italie bat la Turquie (1.55)

Pari de folie: l'Italie bat la Turquie 2-0 (5.20)

Buteur du jour: Domenico Berardi marque (3.05)

MyMatch: l'Italie bat la Turquie 2-0 et Berardi marque (12.50)

