PRONOS PARIS RMC Les paris du 11 mai sur Nantes - Rennes - Ligue 1

Notre pronostic: Rennes ne perd pas à Nantes et les deux équipes marquent (1.84)

Si Rennes (4e) veut revenir à hauteur de Monaco (3e), la victoire à Nantes (9e) est impérative. Et si les Bretons veulent continuer à espérer la 2e place, ce qui n’est jamais arrivé dans leur histoire, ils devront prendre les trois points à la Beaujoire puis enchaîner par un succès au Roazhon Park face à Marseille. La semaine s’annonce donc décisive pour les « Rouge et Noir ». Sur les dix dernières saisons, la Stade Rennais n’a chuté qu’une seule fois à Nantes et espère que les Canaris auront bien fêté leur victoire en Coupe de France. Je pense sincèrement que le FCN, assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine depuis samedi soir et peut-être un peu démobilisé, ne battra pas son rival ce soir. Je vous propose donc de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 30 %

Les autres pronostics sur Nantes - Rennes:

Pari sûr : N2 (1.50)

Pari de folie jour : Nantes gagne à Troyes (2.50)

Buteur : Terrier (2.10)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent, Terrier buteur, Kolo-Muani ou Blas marque (5.10)

Les autres options:

Chelsea ne perd pas à Leeds et les deux équipes marquent (1.84)

Alaves bat l’Espanyol (2.15)

Le PAOK bat l’Aris (1.88)

L’Olympiakos bat la Panathinaïkos (1.88)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 25.73

