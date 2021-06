PRONOS PARIS RMC Les paris du 12 juin sur Pays de Galles-Suisse - Euro 2020

Notre pronostic: la Suisse bat le Pays de Galles (2.20)

Drôle d'endroit pour une rencontre ! C'est en effet à Bakou en Azerbaïdjan que le Pays de Galles et la Suisse s'affronteront ce samedi. La "Nati" avait très mal débuté la saison avec trois nuls et quatre défaites en sept matches contre des adversaires de très bon niveau comme notamment l'Espagne et la Belgique, mais elle s'est bien reprise en alignant ensuite six victoires en six rencontres face à des opposants plus faibles, grâce surtout à Mario Gavranovic. L'attaquant du Dinamo Zagreb a inscrit sept buts cette saison avec la Suisse et sera l'atout numéro 1 de sa sélection en attaque. De son côté, le Pays de Galles n'a battu que des adversaires d'un niveau plus faible que la "Nati" et a toujours chuté lourdement face aux ténors européens comme récemment à Nice face aux Bleus (3-0). L'attaque galloise n'ayant inscrit que 11 buts en 13 rencontres, on a du mal à envisager un festival offensif à Bakou. Dans ces conditions, Je vous propose de miser sur un (court) succès des Suisses pour doubler votre mise.

Fiabilité: 50 %

Pari sûr: la Suisse ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (1.45)

Pari de folie: la Suisse ne perd pas et Mario Gavranovic marque (4.80)

Buteur du jour: Mario Gavranovic marque (4.00)

MyMatch: la Suisse gagne, Gavranovic marque et moins de 3,5 buts dans le match (6.25)

