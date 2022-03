PRONOS PARIS RMC Les paris du 12 mars sur Montpellier - Nice - Ligue 1

Notre pronostic: Nice s’impose à Montpellier (2.30)

Depuis son élimination en Coupe de France à Marseille, Montpellier a disputé cinq matches de Ligue 1 et en a perdu quatre: à Nantes et à St Etienne, mais aussi à domicile contre Lille et Rennes. A la Mosson, les Héraultais restent sur trois revers en quatre rencontres puisque Troyes s’y est aussi imposé (1-0) le 19 janvier. Face aux Niçois, redoutables à l’extérieur (huit victoires, deux nuls et trois défaites cette saison), la tâche du MHSC s’annonce compliquée. Les Aiglons devraient une nouvelle fois s’appuyer sur leur défense, la meilleure de Ligue 1, pour remplir leur objectif… la victoire à Montpellier. N’oublions pas qu’en trois mois, l’OGCN s’est déplacé à cinq reprises et n’a encaissé que deux buts, lors de la défaite 2-0 à Lyon. Dans ces conditions, je vous propose de faire confiance à Nice pour doubler votre mise !

Fiabilité : 50 %

