PRONOS PARIS RMC Les paris du 13 août sur Lorient - Monaco - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco s'impose à Lorient et plus de 1,5 but dans le match (1.98)

C'est devenu une tradition ! Monaco s'impose régulièrement au Moustoir depuis quelques années: quatre victoires consécutives, série en cours... 1-0, 2-0, 3-0 puis 5-2 la saison dernière ! Vu les effectifs respectifs des Monégasques et des Lorientais, il y a finalement une certaine logique. Le FCL n'a plus gagné depuis onze ans (2010) à domicile contre l'ASM. Lors de l'ouverture du championnat, Monaco a déjà perdu deux points sur sa pelouse (1-1) contre Nantes, et contre toute attente. Les joueurs de la Principauté doivent donc réagir impérativement en Bretagne sous peine de compter quatre longueurs de retard sur le Paris-SG demain soir. De son côté, Lorient a bien débuté en prenant un point à Saint-Etienne (1-1) mais on se souvient des difficultés des Merlus la saison passée au Moustoir. Un succès de Monaco parait donc très envisageable mais comme la cote n'est qu'à 1.76, je vous propose d'y ajouter plus de 1,5 but dans le match pour atteindre 1.98. Et comme Wissam Ben Yedder n'a toujours pas ouvert son compteur en trois rencontres officielles alors que je vous l'ai conseillé à chaque fois, j'espère qu'il sera enfin décisif à Lorient.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

