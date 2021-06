PRONOS PARIS RMC Les paris du 13 juin sur Angleterre-Croatie Euro 2020

Notre pronostic: l’Angleterre bat la Croatie et Harry Kane marque (2.60).

Suite de l’Euro 2020 ce dimanche avec le début du Groupe D et ce choc entre l’Angleterre et la Croatie. Les hommes de Gareth Southgate font leur entrée en lice dans cette compétition où ils font partie des favoris. Tout va bien pour ce collectif qui n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches. La semaine dernière il a réussi à l’emporter contre la Roumanie (1-0) grâce à un but de Marcus Rashford. Dans le secteur offensif, cette sélection ne manque d’ailleurs pas d’arguments avec les présences aussi de Jadon Sancho, Dominic Calvert-Lewin et Harry Kane. L’attaquant de Tottenham a terminé la saison avec 23 réalisations! Je suis convaincu qu’il sera une nouvelle fois décisif ce soir. Surtout que la défense croate semble toujours très fragile. Elle reste d’ailleurs sur une défaite contre la Belgique (1-0) et un nul face à l’Arménie (1-1)…. C’est pourquoi je vois l’Angleterre battre la Croatie et Harry Kane marquer!

Les autres pronostics sur Angleterre-Croatie :

Pari sûr : l’Angleterre ne perd pas contre la Croatie, plus de 1.5 buts (1.52).

Pari de folie : l’Angleterre gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 contre la Croatie (4.70).

Buteur du jour : Harry Kane marque (2.30).

MyMatch : l’Angleterre gagne contre la Croatie, les deux équipes marquent et Kane buteur (5.70).

