PRONOS PARIS RMC Les paris du 14 janvier sur Nice - Nantes – Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat Nantes et Gouiri ou Delort buteur (2.10)

Nice a mis fin à cette mauvaise série de trois défaites consécutives à l’Allianz Riviera (face à Montpellier, Metz et Strasbourg) en s’imposant 2-1 contre Lens le 22 décembre. Les Aiglons semblent avoir retrouvé la forme puisqu’ils restent sur quatre succès de suite toutes compétitions confondues depuis un mois (2-1 à Rennes, 1-0 à Cholet en Coupe de France, 2-1 face à Lens et surtout 3-0 à Brest bien qu’en infériorité numérique). Sur la même période, le FC Nantes n’a pas enthousiasmé ses supporters même s’il n’a pas perdu: 0-0 à Sochaux et 2-0 contre Vitré en Coupe de France puis 1-0 à St Etienne et 0-0 face à Monaco… soit aucun but encaissé mais seulement trois inscrits. Contre les Gouri, Delort ou Dolberg, je ne suis pas sûr que la défense des Canaris tienne. Pour toutes ces raisons, je vous propose de faire confiance à Nice grâce à l’un de ses deux meilleurs buteurs pour doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nice – Nantes:

Pari sûr : 1N et plus de 0,5 but dans le match (1.29)

Pari de folie : Nice bat Nantes et Gouiri buteur (3.25)

Buteur : Gouiri (2.75)

MyMatch : 1N et + de 1,5 but dans le match et Gouiri ou Delort buteur (1.96)

Les autres paris du jour :

Brighton bat Crystal Palace (2.05)

Le Ghana bat le Gabon (2.05)

Le Sénégal bat la Guinée et moins de 3,5 buts dans le match (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.94

