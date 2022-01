PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 janvier sur St Etienne – Lens – Ligue 1

Notre pronostic: Lens s’impose à St Etienne (2.00)

Déjà lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE est privé aujourd'hui de Khazri, Bouanga, Moukoudi, Neyou et Sow, tous partis disputer la CAN au Cameroun. Les Verts restent par ailleurs sur cinq défaites consécutives en championnat dont trois à Geoffroy-Guichard contre le Paris-SG, Rennes et Nantes. Dans ces conditions, difficile d’être optimiste pour St Etienne face à Lens. Les « Sang et Or » sont beaucoup moins impactés par la CAN puisqu’ils ne comptent que deux absents: Haïdara et Ganago. Par ailleurs, Lens a retrouvé quelques couleurs après un passage à vide important: qualification aux tirs au but en Coupe de France contre Lille et victoire arrachée face à Rennes le week-end dernier. Même si les Lensois éprouvent des difficultés en déplacement depuis trois mois, je les pense tout à fait capables d’aller s’imposer à St Etienne. Si j’ai raison, vous doublerez votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Nice – Nantes:

Pari sûr : N2 et plus de 0,5 but dans le match (1.37)

Pari de folie : Lens gagne et les deux équipes marquent (3.75)

Buteur : Kalimuendo (2.75)

MyMatch : Lens gagne, les deux équipes marquent et Kalimuendo buteur (6.00)

Les autres paris du jour :

Le Paris-SG bat Brest par au moins deux buts d’écart et Mbappé buteur (1.98)

Man. City bat Chelsea et plus de 1,5 but dans le match (1.84)

Wolverhampton bat Southampton (2.35)

Newcastle bat Watford (2.05)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 17.98

