PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 juin sur France-Allemagne Euro 2020

Notre pronostic: la France ne perd pas contre l’Allemagne, les deux équipes marquent (2.30).

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Celui de l’entrée en lice en l’équipe de France dans cet Euro 2020 face à l’Allemagne, un peu moins de deux ans après son sacre mondial en Russie. Cette fois-ci, cette rencontre se disputera à l’Allianz Arena de Munich avec un public forcément acquit à la cause de la Nationalmannschaft. Mais ce groupe semble toujours très irrégulier. On se souvient en mars dernier de sa défaite face à la Macédoine du Nord (2-1). Entre-temps il a quand même réussi à faire le plein de confiance en battant la Lettonie (7-1). Face à eux, tous les feux semblent être au vert pour les hommes de Didier Deschamps. Ils restent d’ailleurs sur des succès faciles contre la Bulgarie (3-0) et le Pays de Galles (3-0). Je suis convaincu que le trio offensif Benzema-Griezmann-Mbappé va très vite s’imposer comme le plus redoutable de cette compétition. Il faut donc s’attendre à un match très ouvert avec des buts de chaque côté. C’est pourquoi je vois la France ne pas perdre contre l’Allemagne et les deux équipes marquer!

Les autres pronostics sur France-Allemagne :

Pari sûr : plus de 2 buts dans le match (1.48).

Pari de folie : la France gagne par un but d’écart contre l’Allemagne (3.90).

Buteur du jour : Kylian Mbappé marque (3.10).

MyMatch : la France ne perd pas, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (4.80).

