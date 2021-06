PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 juin sur Hongrie-Portugal Euro 2020

Notre pronostic: le Portugal bat la Hongrie, Cristiano Ronaldo marque (2.15).

Autre affiche du Groupe F, bien plus déséquilibrée, ce mardi entre le Portugal et la Hongrie. Les hommes de Fernando Santos font bien partie des favoris de cette compétition puisqu’ils sont les tenants du titre. Ils peuvent déjà se vanter de n’avoir perdu aucun de leurs 6 derniers matches. Pour retrouver leur dernière contre-performance il faut remonter au 14 novembre 2020, c’était face à l’équipe de France en Ligue des Nations (0-1). Mais juste avant de débarquer à Budapest, cette sélection a réussi à obtenir un nul contre l’Espagne (0-0) et à s’imposer contre Israël (4-0). Dans le secteur offensif, elle peut toujours compter sur Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a terminé la saison avec 29 réalisations. Autant dire que la mission s’annonce compliquée pour les Hongrois qui restent eux sur une triste prestation contre l’Irlande… (0-0). C’est pourquoi je vois le Portugal battre la Hongrie et Cristiano Ronaldo marquer!

Les autres pronostics sur Hongrie-Portugal :

Pari sûr : le Portugal gagne contre la Hongrie (1.50).

Pari de folie : victoire 2-0, 3-0 ou 4-0 du Portugal (3.20).

Buteur du jour : Cristiano Ronaldo marque (1.98).

MyMatch : le Portugal gagne par au moins deux buts d’écart contre la Hongrie, Ronaldo buteur (3.00).

