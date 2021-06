PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 juin sur Turquie-Pays de Galles - Euro 2020

Notre pronostic: la Turquie bat le Pays de Galles (2.40)

Archi dominée par l'Italie en ouverture de l'Euro 2020 (3-0), la Turquie, un des outsiders de la compétition, n'a pas droit à l'erreur contre le Pays de Galles pour espérer se qualifier. Sur le papier, les Turcs me paraissent supérieurs aux Gallois, limités en attaque (moins de buts que de matches disputés cette saison). Le Lillois Burak Yilmaz, auteur de cinq réalisations avec sa sélection en 2021, n'a pas pu être décisif contre le duo Bonucci/Chiellini mais pourrait cette fois trouver l'ouverture dans la défense galloise mois solide que celle de l'Italie et permettre à son équipe de s'imposer et ainsi de se relancer dans la course aux 1/8 de finale. Vous trouverez ci-dessus d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Turquie - Italie:

Pari sûr: la Turquie ne perd pas contre le Pays de Galles (1.33)

Pari de folie: la Turquie gagne 1-0 ou 2-0 (3.70)

Buteur du jour: Yilmaz marque (3.55)

MyMatch: la Turquie gagne 1-0 ou 2-0 et Yilmaz marque (9.50)

