PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 octobre sur Paris-SG - Angers – Ligue 1

Notre pronostic: Paris bat Angers et Mbappé marque (1.86)

Le PSG, leader de Ligue 1, compte 100 % de victoires à domicile en championnat et reste sur huit succès consécutifs, toutes compétitions confondues (30 buts marqués et 4 encaissés) au Parc des Princes contre Angers, l’une de ses victimes préférées. Encore plus impressionnant, le SCO a perdu ses quatorze dernières rencontres face aux Parisiens depuis 1993, aussi bien dans la capitale qu’en Anjou. Malgré les absences de Neymar, Messi, Di Maria, Marquinhos, Paredes ou encore Navas qui jouaient cette semaine avec leurs sélections respectives en Amérique du Sud et en Amérique centrale, Paris a les armes pour battre Angers, pourtant invaincus en déplacement cette saison (une victoire et trois nuls chez des mal classés). Avec Mbappé, Icardi (non retenu par l’Argentine) et Draxler, le leader n’a jamais failli depuis le début de la compétition. Muet depuis quatre journées en championnat, le numéro 7 parisien a retrouvé le chemin des filets en Equipe de France contre la Belgique et l’Espagne et livré deux prestations de haut vol en Ligue des Nations. Je ne serais pas étonné qu’il poursuive sur sa lancée en Bleu pour offrir la victoire à son club contre Angers. Si c’est le cas, vous doublerez presque votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 65 %

Les autres pronostics sur Paris-SG – Angers :

Pari sûr : Paris bat Angers (1.30)

Pari de folie : doublé de Mbappé (4.30)

Buteur : Icardi marque (1.96)

MyMatch : Paris bat Angers, Mbappé et Icardi marquent (3.35)

